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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi'ye iletmiştir" denildi.

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