Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...

GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının gerçekleşeceği öğleden sonra saatlerinin ardından tüm Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Kabine kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla her kabine sonrasında paylaşan Başkan Erdoğan'ın özellikle Suriye sınırında bir operasyon olup olmayacağı, sağlıkta Türkovac aşısı ve son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı yerli otomobil TOGG ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.