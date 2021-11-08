Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...
Kabine toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT gibi konuların masada olması bekleniyor. Diğer yandan aşı gündemi de masada olacak. Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları yakından takip ediyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...
Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlar Kurulu Toplantısı, saat 15.30'da başladı. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
Erdoğan'ın, saat 19.30 sularında Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA OLACAK
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının gerçekleşeceği öğleden sonra saatlerinin ardından tüm Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Kabine kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla her kabine sonrasında paylaşan Başkan Erdoğan'ın özellikle Suriye sınırında bir operasyon olup olmayacağı, sağlıkta Türkovac aşısı ve son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı yerli otomobil TOGG ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.
G-20 SONRASI İLK KABİNE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak.
LİDERLERLE OLAN ZİRVENİN DEĞERLENDİRMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasında da geniş yer bulan liderlerle diplomasi trafiği içerisinde G-20 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.
SURİYE'YE OPERASYON VAR MI?
Son günlerde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıkça sorulan sorulardan olan Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.
YERLİ AŞIDA SON AŞAMA KABİNE TOPLANTISINDA
Öte yandan artık son çalışmaların yapıldığı yerli aşımız TURKOVAC ile ilgili çalışmalar da kabinenin gündemine olacak ve bakanların yapacağı sunum ve değerlendirmenin ardından bu akşamki açıklamada bazı tarihlerin de netleşmiş olabileceği bekleniyor.
KOVİD-19 MÜCADELESİNDE SON DURUM
Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.
YERLİ OTOMOBİL (TOGG) ÜRETİMİNDE PEŞ PEŞE GÜZEL GELİŞMELER
Yine son haftaya damga vuran yerli otomobil paylaşımları da tüm Türkiye'de heyecan yaratırken kabinede de konuyla ilgili müşterek çalışan bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
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