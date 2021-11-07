Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın toplanacak. Gündemde iç ve dış siyasetin yanı sıra, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı birebir görüşme de olacak. Yeni dönemde Türkiye'nin atacağı adımlar karara bağlanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım pazartesi günü Kabine toplantısına liderlik edecek.
Kabine, iki haftalık aranın ardından terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler, ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıklarıyla toplanacak.
Toplantıda, son dönemde güvenlik güçleri ve Milli istihbarat teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak....
Son olarak Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile özel bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın, Kabineyi bu görüşme hakkında da bilgilendirmesi bekleniyor.
F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar başta olmak üzere olası bir Suriye harekatı da Kabinenin gündeminde yer alacak.
Son dakikada Glasgow'da düzenlenen İklim Zirvesine katılmaktan vazgeçen Başkan Erdoğan'a ise ilgili bakanlar zirvenin sonuçlarını bildirecek.
Tüm bunların yanı sıra koronavirüs ile mücadele de konuşulacak konular arasında...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.
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