Şehit ailelerinden Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu milletin de bir hesabı var

'MİLLETİN DE HESABI VAR'

Siirt-Eruh karayolunda PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek, "HDP'ye Kılıçdaroğlu destek çıkıyor. Bir türlü PKK diyemiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Siirt'te birisi çıkıyor, 'Bastığın topraklar Kürdistan' diyor. Akşener ise cevap bile veremiyor. Bu durum bir şehit babası olarak beni derinden yaraladı. Her şeye söyleyecek bir şeyi olan Akşener'in seçim yaklaştığı için o anda sanırım nutku tutuldu. CHP ve İYİ Parti seçimi kazanma hesabı içinde. Ama bu milletin de bir hesabı var. HDP ile birlikte seçim kazansalar bile bu milletin ve şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar?" diye konuştu.