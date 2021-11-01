CHP’nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor! A Haber Cerablus’ta terör mevzilerini görüntüledi

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşülmüştü.

Tezkere için AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu verirken, HDP ile CHP hayır oyu vermişti. Bu durum eleştirilerin hedefine yerleşirken A Haber önemli bir habere imza attı ve tezkereye evet oyu verilmesinin hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.