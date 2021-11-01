İYİ Parti ve CHP arasındaki tezkere krizinde yeni perde! Faik Öztrak’tan ’ihanet’ savunması

İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu 'tezkere' krizine ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.