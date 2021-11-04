HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Almanya’ya yalvardı: PKK ile bağımız yok Türkiye’ye baskı yapın

"HDP DEMOKRATİK BİR PARTİ"

HDP'nin demokratik bir siyasi parti olduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" HDP sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti" ifadelerini kullandı.