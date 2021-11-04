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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Almanya'ya yalvardı: PKK ile bağımız yok Türkiye'ye baskı yapın

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Almanya’ya yalvardı: PKK ile bağımız yok Türkiye’ye baskı yapın

Almanya basınına konuşan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni kurulacak hükümetten yardım istedi. Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş Alman medyasına konuştu. Ülkede yeni kurulan hükümetten medet uman Demirtaş, PKK ile bağı olmadığını savundu.

"İNSAN HAKLARINA SAYGI DUYUN"

Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savunan Demirtaş "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.

Demirtaş yeni hükümetin Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret görmemesi gerektiğini de vurguladı.

"HDP DEMOKRATİK BİR PARTİ"

HDP'nin demokratik bir siyasi parti olduğunu belirten Demirtaş, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" HDP sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti" ifadelerini kullandı.

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