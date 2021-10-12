'Türkiye terörden çok çekti' diyen Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişti: Selahattin Demirtaş neden hapiste?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörden en büyük acıyı Türkiye'nin yaşadığını söyledikten hemen sonra, terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlerin haksız yere mahkum edildiğini savundu. Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın 'masum' olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha "Neden hapisteler?" diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörden en büyük acıyı Türkiye'nin yaşadığını söyledikten hemen sonra, terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlerin haksız yere mahkum edildiğini savundu. Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın 'masum' olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'Neden hapisteler?' diye sordu.
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terörün en çok acı yaşattığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. PKK'nın adını anmadan yaptığı kınamalar nedeniyle tepki çeken Kılıçdaroğlu, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tüm saldırıları lanetlediklerini savundu.
DEMİRTAŞ MASUM
Bu sözlerinin devamında da terör soruşturmalarından hapiste yatan isimlerin masum olduğunu savundu. CHP lideri, "Masum insanların hapishanelerde kinle tutulmasını istemiyoruz. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?" dedi.
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