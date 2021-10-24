'Mercedes'e binmek günah' diyen Temel Karamollaoğlu alay konusu oldu! Skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması!
Son dakika haberi... Eli kanlı HDPKK'lı Demirtaş ile Kızıl Soros lakaplı Kavala'nın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek büyük bir skandala imza atan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, makam aracı açıklamasıyla da alay konusu oldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelerle eli kanlı katilleri savundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan açıklamalar yapan Temel Karamollaoğlu, Eli kanlı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili de konuştu.
Adalete güvenmediğini ifade eden Karamollaoğlu, hukuka müdahalelerin olduğunu söyledi.
"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısı yapan Karamollaoğlu, "Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor." dedi.
MAKAM ARAÇLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK İSTERKEN REZİL OLDU
Karamollaoğlu, Türkiye'de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken rezil oldu.
"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT'A BİNSE?"
Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault'a binse?" diye tepki gösterdi.
"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"
Bunun üzerine program sunucusu Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu. Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün? 2021 Kasım ara tatil ayın kaçında?
- Faiz oranları güncelleniyor! 3 ay geri ödemesiz nakit para! Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları!
- 29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 28 Ekim Perşembe tatil mi?
- Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlama olacak mı?
- Vakıfbank'tan 105-110-130 bin TL'ye araç satışı! İlk teklifi vermek için acele edin! Kapış kapış gidiyor...
- Maaşı yükseltme formülü! Erkenden yapanların yüzü gülüyor! Emekli maaşında 3'lü hesap!
- Manchester Utd. Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool maçı canlı izleme yolları!
- Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta? 24 Ekim El Clasico Barcelona Real Madrid hangi kanalda?
- Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber! Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı?
- Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!
- İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! Benzin mazot ne kadar oldu?
- Gözler o tarihte! KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvurusu bu hafta açılacak mı?