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'Mercedes'e binmek günah' diyen Temel Karamollaoğlu alay konusu oldu! Skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması!

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Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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’Mercedes’e binmek günah’ diyen Temel Karamollaoğlu alay konusu oldu! Skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması!

Son dakika haberi... Eli kanlı HDPKK'lı Demirtaş ile Kızıl Soros lakaplı Kavala'nın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek büyük bir skandala imza atan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, makam aracı açıklamasıyla da alay konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelerle eli kanlı katilleri savundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan açıklamalar yapan Temel Karamollaoğlu, Eli kanlı HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ve Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili de konuştu.

Adalete güvenmediğini ifade eden Karamollaoğlu, hukuka müdahalelerin olduğunu söyledi.

"BÖYLE HUKUK DEVLETİ OLMAZ"

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için tahliye çağrısı yapan Karamollaoğlu, "Suçu tespit edilmemişken, bir kişiyi siz içeride tutamazsınız. Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Kimse aptal değil. Bu hukuk mu olur. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin AİHM kararına uyması gerekiyor." dedi.

MAKAM ARAÇLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK İSTERKEN REZİL OLDU

Karamollaoğlu, Türkiye'de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken rezil oldu.

"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT'A BİNSE?"

Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault'a binse?" diye tepki gösterdi.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"
Bunun üzerine program sunucusu Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu. Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.

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