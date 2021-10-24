’Mercedes’e binmek günah’ diyen Temel Karamollaoğlu alay konusu oldu! Skandal Demirtaş ve Kavala açıklaması!

"GÜNAHTIR YA, NE OLMUŞ RENAULT'A BİNSE?"

Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault'a binse?" diye tepki gösterdi.

"SİZİN MAKAM ARACINIZ NE?"

Bunun üzerine program sunucusu Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu. Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.