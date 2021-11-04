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CHP il örgütleri de HDP/PKK'yı koruma peşinde! "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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CHP il örgütleri de HDP/PKK’yı koruma peşinde! Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

HDP ile ortaklığını pekiştirmeye devam eden CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta PKK'ya düzenleyeceği operasyonlara Meclis'te karşı çıktı. CHP yönetiminin tezkereye "hayır" oyu vermesi il örgütleri tarafından da destek gördü. CHP il örgütleri de HDP ve PKK'yı korumak için skandal açıklamalarına devam ediyor. CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" açıklamasında bulundu.

Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmak istemeyen CHP tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan PKK'ya adeta kalkan olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'nin il örgütleri de eli kanlı isimler için adeta seferberlik başlattı. CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" dedi.

Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmamak için tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan hain terör örgütü PKK'ya adeta kalkan olmuştu.

İL ÖRGÜTLERİ HDP/PKK İÇİN AĞLIYOR

CHP'nin terör örgütü PKK'ya kalkan olarak tezkereye 'hayır' demesinin ardından il örgütleri de genel merkezin izinden gidiyor.

"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI"

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, il ve ilçe örgütlerinin katıldığı İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Ben hukukçu falan değilim ama şahsi düşüncemi soruyorsanız evet serbest bırakılmalı, içeriden çıkamayışının kararı siyasi bir karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onayladı" ifadelerini kullandı.

"BU YAPILAN VATANA İHANETTİR"

Yaşar'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Terör hükümlüsü birine destek çık, seçim zamanı da Ertuğrul Gazi'nin torunlarından destek iste. Vatan için şehit olan askerlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Bu yapılan vatana ihanettir" sözleriyle tepki gösterdi.

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