Mustafa Destici 'Başak Demirtaş'ı konuk eden İsmail Küçükkaya'yı terletti: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümünde yayına çıkaran İsmail Küçükkaya'ya zor anlar yaşattı. Destici, "Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?" diyerek ekranda Demirtaş güzellemesi yapan İsmail Küçükkaya'ya sert çıktı.
HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Kanlı saldırıların acısı hala tazeyken, 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde FOX TV, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etmiş, İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş güzellemeleri ve hükümete yönelik suçlamaları büyük tepki toplamıştı.
DESTİCİ TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ
Kobani olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Destici, haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi gösterilmeye çalışılan Demirtaş'ın azmettirmesiyle olayların yaşandığını söyledi. Destici, "Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?" diye sordu.
Destici, "Hanımı burada Kobani olayları için "Demirtaş 'pişman değil' diyor" dediğini aktardı.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA 'TERTEMİZ YAYIN' DİYEREK SAVUNDU
İtiraz eden Küçükkaya, "Herkes izledi kime sorduysam devletle de konuştum. En ufak bir şey yok orada. Tertemiz bir yayın. Benim ilkelerim belli" dedi.
Başak Demirtaş programda 'Demirtaş pişman değil, biz de pişman değiliz' demişti.
Bunun üzerine araya giren Destici, şunları söyledi:
"Hukuki anlamda söylemiyorum. Siz dediniz ki 'bu yapılan işlerden pişmanlık duyuyor mu nereden girdim bu işlere diyor mu.' O da dedi ki 'hayır pişman değil. Biz de pişman değiliz.' Halbuki şunu söyleseydi 'Biz böyle bir şey yaptık ama 37 vatandaş hayatını kaybetti, keşke bunlar yaşanmasaydı' deseydi."
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