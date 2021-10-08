Mustafa Destici ’Başak Demirtaş’ı konuk eden İsmail Küçükkaya’yı terletti: Demirtaş’ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA 'TERTEMİZ YAYIN' DİYEREK SAVUNDU

İtiraz eden Küçükkaya, "Herkes izledi kime sorduysam devletle de konuştum. En ufak bir şey yok orada. Tertemiz bir yayın. Benim ilkelerim belli" dedi.

Başak Demirtaş programda 'Demirtaş pişman değil, biz de pişman değiliz' demişti.