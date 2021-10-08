Şehit Yasin Börü'nün annesinden FOX TV'deki Selahattin Demirtaş'ı aklama programına sert tepki! Oğlumun katili...
FOX TV Türkiye'yi derinden yaralayan 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekrana çıkarttı. Milyonların tepki gösterdiği programda skandal ifadelere yer verildi. Demirtaş'ın açıklamaları sonrasında konuşan şehit Yasin Börü'nün annesi "Yavrumun katili Selahattin Demirtaş’tır. Eşi utanmadan ‘masum’ diyor" ifadelerine yer verdi.
6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Fox TV'nin yayına çıkardığı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın sözleri, şehit ailelerini yaraladı. Hatice Börü, "Yavrumun katili Selahattin Demirtaş'tır. Eşi utanmadan 'masum' diyor" dedi.
Son dakika haberleri: Bundan tam 7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Fox TV skandal bir yayına imza atarak olayların fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yayına aldı. Terör örgütü yandaşları tarafından katledilen 37 vatandaşın yakınları, Selahattin Demirtaş'ı temize çıkarma arenasına dönüşen programda Başak Demirtaş'ın mağdur edebiyatı yapımasına tepki gösterdi. İşte acılı ailelerin çarpıcı son dakika açıklamaları
'KARA TOPRAĞINA SARILIYORUM'
Sabah'ta yer alan habere göre, Evladına 7 yıldır hasret olduğunu söyleyen şehit Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "O televizyon kanalından da ancak bu beklenirdi zaten. Ben 7 yıldır oğluma değil onun kara toprağına sarılıyorum. Toprağı bile beni teselli etmiyor... Her gece kâbus görüyorum. Evladımın katledilmesine yol açan Selahattin Demirtaş ve insanları sokağa çağıranlar ne yazık ki hâlâ sağlar ve acı dahi çekmiyorlar. Evladımın ve arkadaşlarının katili Selahattin Demirtaş'tır.
"UTANMIYOR DA..."
Eşi çıkıp utanmadan eşinin masum olduğunu, boş yere orada yattığını söylüyor. 'Evladım babalarına hasret' diyor. Bunlar zoruma gidiyor. Savunduğunuz PKK, masum insanları katlediyor. Daha geçen gün elektrik tadilatına giden 2 kişi tuzaklanan mayın sonrası hayatını kaybetti. Başak Demirtaş'ı kanalına çıkaranlar bunları görmüyor mu?" dedi.
'BİZİM GÜNAHIMIZ NE?'
Kızının babasını hiç görmediğini anlatan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Kablan'ın eşi Mahmure Kablan ise, "Eşim 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit oldu. İki oğlum vardı, kızım Zeynep Hira'ya 7 aylık hamileydim. 5 yaşındaki kızım Zeynep babasını hiç görmedi. Kelimeler boğazımda düğümleniyor.
Dileriz onlar da gün yüzü görmesin. Bizim canımızı yaktılar onların da canı yansın. Şehitliğe gidiyoruz. Kızım 'Babam burada olamaz, beni babama götür. Buradaysa da kalksın ona sarılmak istiyorum diyor" dedi.
'MERMERDEN BABA OLUR MU?'
ŞEHİT Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş'ın eşi Halime Yavaş, çocuklarının baba hasretini mermere sarılarak gidermeye çalıştığını belirterek "Miraç (14), Siraç (12) ve Muhammed Yusuf (6) adında 3 oğlum var. Eşim Şırnak Silopi'de şehit olduğunda oğlum Muhammed 7 aylıktı. Her şehitliğe gittiğimde yanıma battaniye alırdım çocuğum orada emekledi, orada yemek yedi, orada yürüdü.
Oğlum büyümeye başladı: 'Anne herkesin babası yanında benim babam burada hiç mermerden baba olur mu' dedi. Ben bunu aylarca düşündüm, cevap bulamadım. Mermerden baba oluyor. Şehit çocukları için baba 'mezar taşları'... Çocuklarımız babalarının kokularını, seslerini bilmeden büyüyor" dedi.
'ADALETTEN BAHSEDİYORLAR'
Yavaş şöyle konuştu: "Çıkıp da adaletten bahsetmeleri canımızı yakıyor. Yüreğimiz yanıyor. Herkes çocuğunu parka götürürken ben şehitliğe götürüyorum.
Herkes babasına sarılırken benim çocuğum mermere sarılıyor. Bu mermer kimilerine buz gibi ama bizim yüreğimizi kor olarak yakıyor.
'SÖYLEDİKLERİNİ DUYUNCA SİNİRLERİM BOZULDU'
MARDIN Nusaybin'de 1992'de hain terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın sonrası elleri ve gözlerini kaybeden Gazi Adem Atak, "Televizyonda Başak Demirtaş'ın söylediklerini duyunca sinirlerim bozuldu. O hainler yüzünden ben çocuklarımın yüzlerini hiç göremedim, ellerinden tutup parka götüremedim. Bu hainlerin çıkıp 'Adalet istiyoruz, evladım babasına hasret kalıyor' demesi ağırıma gidiyor.
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