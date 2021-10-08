Şehit Yasin Börü’nün annesinden FOX TV’deki Selahattin Demirtaş’ı aklama programına sert tepki! Oğlumun katili...

'BİZİM GÜNAHIMIZ NE?'

Kızının babasını hiç görmediğini anlatan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Kablan'ın eşi Mahmure Kablan ise, "Eşim 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit oldu. İki oğlum vardı, kızım Zeynep Hira'ya 7 aylık hamileydim. 5 yaşındaki kızım Zeynep babasını hiç görmedi. Kelimeler boğazımda düğümleniyor.

Dileriz onlar da gün yüzü görmesin. Bizim canımızı yaktılar onların da canı yansın. Şehitliğe gidiyoruz. Kızım 'Babam burada olamaz, beni babama götür. Buradaysa da kalksın ona sarılmak istiyorum diyor" dedi.