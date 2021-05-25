CHP’nin ittifak çelişkisi! HDP ittifakta var mı yok mu?

İşbirliği artık o kadar gizlenemez hale geldi ki, bakanlık pazarlıkları bile şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakı 2023'e odaklandı.

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