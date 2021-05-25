CHP’nin ittifak çelişkisi! HDP ittifakta var mı yok mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı ısrarla reddetse de artık mızrak çuvala sığmıyor. Öyle ki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un ''HDP de dostumuzdur'' açıklamasını, HDP’ye bakanlık vaatleri takip etti. Yerel seçimlerde işbirliği yapan CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yeni hedefi 2023 seçimleri. Ortak motivasyonları ise Başkan Erdoğan karşıtlığı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin ittifakta yer almadığını iddia etmesi ile ittifak tartışmaları yeniden başladı. Arşivler açıldı, Kılıçdaroğlu'nun çelişki açıklamaları gözler önüne serildi.
CHP, HDP, İYİ Parti ittifakı yerel seçimlerde hayata geçti. HDP büyükşehirlerde aday göstermeyerek ortaklarını destekledi.
Seçim sürecinde gözlerden kaçırılmaya çalışılan işbirliği seçim sonrası kabul edildi. Kılıçdaroğlu'nun HDP teşekkür etmesinin altında ittifak gerçeği vardı. Taraflar ittifakın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürmesini istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda HDP'ye üstü kapalı dostlarımız diye seslenmesi yeni işbirliğinin işaret fişeği oldu.
O tarihten sonra CHP, HDP ile iyice yakınlaştı. İtiraf gibi açıklamalar peşi sıra geldi. HDP'liler hakkında hazırlanan fezlekelere karşı çıkan, yine CHP ve İYİ Parti'den başkası değildi.
CHP ve İYİ Parti cephesi ısrarla ittifakı gizlemeye çalışsa da, art arda gelen istifaların nedeni HDP'ydi. İttifak ortakları şimdi cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Amaç, ortak aday üzerinde uzlaşmak. Tek motivasyon ise Başkan Erdoğan karşıtlığı.
İşbirliği artık o kadar gizlenemez hale geldi ki, bakanlık pazarlıkları bile şimdiden başladı. Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği CHP, HDP ve İYİ Parti ittifakı 2023'e odaklandı.
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