Milli Muharip Uçak geliyor! İşte Türkiye'nin heyecanla beklediği uçağın ilk parçası
Türkiye'nin dört gözle beklediği Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran haber geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, motorunun 2023'te çalıştırılacağı açıklanan Milli Muharip Uçak'ın ilk parçasının üretildiğini duyurdu. İşte Türkiye'nin beka projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak'ın ilk parçası.
Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçağın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TEMEL KOTİL PAYLAŞTI: İLK PARÇA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ
Uçağın ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, parçanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı:
"Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
EYLÜL AYINDA GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI
Milli Muharip Uçağı, geçtiğimiz eylül ayında TEKNOFEST'te de görücüye çıkmıştı.
Temel Kotil, burada yaptığı açıklamada, 18 Mart 2023'te motoru çalıştıracak şekilde çalışmaları devam ettirdiklerini, uçağın 18 Mart 2025'te de uçacağını söylemişti.
DİJİTAL İKİZ ÇALIŞMALARI
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarımdan üretime MMU'yu geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapmıştı.
Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU'nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek.
MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması için çalışmalarını hızla sürdüren TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı.
Etkinlikte, TUSAŞ tecrübeleriyle birlikte Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübeleri de aktarıldı.
Savaş uçağı projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16'ların yerini alacak modern savaş uçaklarının üretilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında ilk etapta 6 geliştirme prototipi üretilecek. Sonraki üretim aşamalarında Jet motorlarının da Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Projeyle 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.
2023 yılında hangardan çıkacak olan uçağın ilk uçuşu 2025 yılında yapılacak olup, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.
Milli Muharip Uçağı'nın daha önce açıklanan özellikleriyle fuarda duyurulan özellikleri arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Son açıklanan teknik verilere göre çok amaçlı bir görev uçağı amaçlandığı anlaşılmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 21 m
Kanat Açıklığı: 14 m
Yükseklik: 6 m
İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb
Tavan İrtifa: 55.000 ft
Maks Hız: 1.8 Mach
İlk uçuş: 2025
Envanter: 2028
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