HDP Tutum Belgesi’ni açıkladı! CHP ve HDP ne diyecek?

HDP 2023 seçimleri için yol haritasını 27 Eylül'de açıkladı. Yerel seçimlerde olduğu gibi CHP ve İYİ Parti ile yola devam edilip edilmeyeceği net mesajlarla ortaya konuldu. Yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok." ifadelerine yer verildi.