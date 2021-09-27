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HDP Tutum Belgesi'ni açıkladı! CHP ve HDP ne diyecek?

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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HDP Tutum Belgesi’ni açıkladı! CHP ve HDP ne diyecek?

HDP, 2023 seçimlerine dair ittifak şartlarını bugün Tutum Belgesi'yle açıkladı. HDP tarafından yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok." ifadelerine yer verildi.

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HDP 2023 seçimleri için yol haritasını 27 Eylül'de açıkladı. Yerel seçimlerde olduğu gibi CHP ve İYİ Parti ile yola devam edilip edilmeyeceği net mesajlarla ortaya konuldu. Yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok." ifadelerine yer verildi.

HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından 11 Madden oluşan Tutum Belgesi açıklandı. HDP'nin Millet İttifakı içerisinde yer alıp almayacağı merak konusuydu. Yapılan açıklamada yapılacak olan seçimlerde ittifak içerisinde yer almak gibi amaçlarının olmadığı belirtildi.

Bunun dışında demokrasi bileşenleriyle yani Millet İttifakı dışındaki partilerle bir araya geleceklerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanlığı adayı için HDP'den bir ortak aday çağrısı yapılıyordu. Tutum Belgesi'nde buna ilişkin net ifadelere yer verildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi HDP seçmenlerinin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları nedeniyle günceldir. İster HDP'li ister başka bir aday olsun ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olacağı inancındayız. " denildi. Burada muhalefetteki partilerle bir araya gelinmesi gerektiğinin mesajı verildi.

HDP'nin ittifak şartları arasında olası Millet İttifakı iktidarında başta Selahattin Demirtaş olmak üzere cezaevinde olan tüm HDP'lilerin genel af ile serbest bırakılması, Kayyum uygulamalarına son verilmesi çağrısı da yer alıyor.

Kürt sorunu başlığında demokratik çözüm çağrısı yapıldı. Bu sorunun çözümüm için muhataplarla diyalog kurulması gerektiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere HDP'li Sezai Temelli geçtiğimiz günlerde adresin İmralı yani PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres göstermişti. HDP kanadından da bunu destekler açıklamalar gelmişti.

Gözler 27 Eylül'den sonra CHP ve İYİ Parti'de olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in HDP'nin şartlarına ne diyeceği merak konusu.

İşte HDP’nin ittifak şartları! İŞTE HDP'NİN İTTİFAK ŞARTLARI!

İşte HDP’nin ittifak şartları! İŞTE HDP'NİN İTTİFAK ŞARTLARI!
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