HDP Tutum Belgesi'ni açıkladı! CHP ve HDP ne diyecek?
HDP, 2023 seçimlerine dair ittifak şartlarını bugün Tutum Belgesi'yle açıkladı. HDP tarafından yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok." ifadelerine yer verildi.
HDP eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından 11 Madden oluşan Tutum Belgesi açıklandı. HDP'nin Millet İttifakı içerisinde yer alıp almayacağı merak konusuydu. Yapılan açıklamada yapılacak olan seçimlerde ittifak içerisinde yer almak gibi amaçlarının olmadığı belirtildi.
Bunun dışında demokrasi bileşenleriyle yani Millet İttifakı dışındaki partilerle bir araya geleceklerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanlığı adayı için HDP'den bir ortak aday çağrısı yapılıyordu. Tutum Belgesi'nde buna ilişkin net ifadelere yer verildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi HDP seçmenlerinin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmaları nedeniyle günceldir. İster HDP'li ister başka bir aday olsun ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olacağı inancındayız. " denildi. Burada muhalefetteki partilerle bir araya gelinmesi gerektiğinin mesajı verildi.
HDP'nin ittifak şartları arasında olası Millet İttifakı iktidarında başta Selahattin Demirtaş olmak üzere cezaevinde olan tüm HDP'lilerin genel af ile serbest bırakılması, Kayyum uygulamalarına son verilmesi çağrısı da yer alıyor.
Kürt sorunu başlığında demokratik çözüm çağrısı yapıldı. Bu sorunun çözümüm için muhataplarla diyalog kurulması gerektiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere HDP'li Sezai Temelli geçtiğimiz günlerde adresin İmralı yani PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres göstermişti. HDP kanadından da bunu destekler açıklamalar gelmişti.
Gözler 27 Eylül'den sonra CHP ve İYİ Parti'de olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in HDP'nin şartlarına ne diyeceği merak konusu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...
- 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü
- YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...
- Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
- MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?
- EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
- Gözler KYK'da! Burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı?
- 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
- Ajax Beşiktaş maçı canlı izle! 28 Eylül Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın var mı?
- DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri? Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları!
- MEB açıkladı! Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar?