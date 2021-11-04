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Son dakika: Başkan Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı’na mesaj gönderdi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Türk Konseyinin kuruluşunun 12. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, "Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü haline gelmiştir. Konsey çerçevesinde yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar, her alanda tecrübe paylaşımına ve yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde Taksim'deki bir otelde başladı.

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bir mesaj gönderdi.

Toplantının eğitim camiası ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sene, Türk dünyası olarak hep birlikte Türk Konseyinin kuruluşunun 12. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü haline gelmiştir. Konsey çerçevesinde yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar, her alanda tecrübe paylaşımına ve yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olmuştur. Yine bu süreçte Türk Konseyi kurumsallaşmasını tamamlamış, yeni katılımlarla, gücünü, itibarını ve etkinliğini daha da artırmıştır. 12 Kasım 2021'de ülkemizin sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Zirve, inşallah konsey tarihinde bir dönüm noktası teşkil edecektir. Zirve kapsamında eğitim bakanlarımız arasında gerçekleştirilen toplantımızın istikbalimizin teminatı olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunma çabamızda bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Toplantı münasebetiyle gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden Türkiye'yi teşrif eden siz misafirlerimize hoş geldiniz diyor, maarif davamıza verdiğiniz değerli katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum."

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