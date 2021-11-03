HDP, CHP'den ''özerklik'' talebinde bulundu! HDP'li Tuncer Bakırhan'dan skandal açıklama
HDP'nin yerel seçimlerde CHP'den istedikleri herkesin malumu. Peki, genel seçimlerde HDP'nin CHP'den beklentisi ne? HDP Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, ağzındaki baklayı çıkararak CHP'ye yeni bir şart koştu. Dönemin CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal'in, Kürtlere 'özerklik' sözü vererek aldattığını söyleyen Bakırhan, "1923-1938 arasındaki tekçi ulus anlayışı Kürtleri katletti." sözlerini sarf etti. İşte tüm detaylarıyla HDP - CHP ittifakındaki son dakika gelişmesi...
Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, bu kez CHP'lileri kızdıracak yeni bir istekte bulundu. HDP'li Bakırhan, özerklik talebinde Mustafa Kemal'in sözünü hatırlattı.
HDP Eş Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarıyla ilgili konuştu.
CHP ve İYİ Parti öncülüğündeki Millet İttifakı ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifaka değinen Bakırhan, 'demokrasi ittifakının' iktidara verilen en iyi yanıt olduğunu vurguladı.
CUMHURİYET DÜŞMANI OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Sözlerine, Türkiye'deki politik adımklara da değinen Bakırhan, Kürt halkının oyuna ihtiyaç duyulduğu her dönemde daha barışçıl ve uzlaşır bir siyaset izlendiğini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu politikayı izleyerek Kürtlere özerklik sözü verdiğini belirtti.
Bakırhan, "Türkiye Cumhuriyeti ve geldiği gelenek, ihtiyaç duyduğu zaman görüşür. Seninle mütevazi bir dil, üslup kullanır. 1890'lardan günümüze baktığımızda hep böyle olmuştur. Kürde ihtiyaç duyduğu zaman daha barışçıl, daha uzlaşır bir siyaset izlemiştir. 1890'dan 1923'lere kadar Kürtlerle çok ciddi sorunlar yok, hatta uzlaşır durumdalar. Hatta Kürtlere özerklik sözü bizzat Mustafa Kemal tarafından verildi. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte verilen sözler, uzlaşmacı politikalar, Kürdü hesaba katan, Kürdü dinleyen devlet, bir anda değişiyor" dedi.
"TEK PARTİ YÖNETİMİ KATLİAMLAR YAPTI"
Bakırhan sözlerinin devamında ise, Atatürk'ün ölümününe kadar tek partili yönetimin "katliamlar" yaptığını da iddia etti.
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