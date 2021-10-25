25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in TÜGVA iddiaları yalan çıktı! İşte gerçekler

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in TÜGVA iddiaları yalan çıktı! İşte gerçekler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
ABONE OL
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in TÜGVA iddiaları yalan çıktı! İşte gerçekler

FETÖ'nün medya yapılanmasının çökertilmesiyle yurt dışına kaçan Cevheri Güven'in TÜGVA için oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu boşa çıktı. Cevheri Güven, TÜGVA hakkında sosyal medyadan yayın yaparak TÜGVA'nın 80 milyonun bilgilerine ulaşabildiği bir yazılıma sahip olduğu propagandasını yaparak skandal ifadeler kullanmıştı. FETÖ'cü Güven'in iddiaları ise yalan çıktı. Söz konusu yazılımın FETÖ'nün hazırladığı illegal bir yazılım olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması sorumlularından firari Cevheri Güven geçen günlerde bir youtube yayını yapmış ve bir yazılımı "TÜGVA'nın ERP yazılımı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı" diye servis ettmişti. FETÖ'cü Cevheri Güven'in iddiaları tamamen yalan çıktı.

FETÖ'NÜN OYUNU DEŞİFRE EDİLDİ
İddia ettiği yazılım Türkiye Gençlik Vakfı'nın üyelik yazılımı-ERP değilmiş. Görüntülerdeki yazılı 2008'den bugüne kadar FETÖ'nün çaldığı seçmen verileriyle FETÖ'nün oluşturduğu AVG isimli yazılımmış. (Alacaklı Vekili Geldi)

YAZILIM KUMPASI
Türkiye Gençlik Vakfı'na yönelik sahte belgelerle düzenlenen kumpas operasyonuna şimdi bir de FETÖ'nün hazırladığı illegal yazılım kumpası da eklenmiş oldu.Bu gelişmeyle TÜGVA'ya karşı yapılan sahte belge kumpasında FETÖ'nün de dahli olduğu hatta kumpası FETÖ'nün kurguladığı da ortaya çıkmış oldu.

TÜGVA'DAN TOKAT GİBİ YANIT
TÜGVA ise FETÖ'cü Cevheri Güven'in "80 milyonun bilgilerine ulaşabildiği bir yazılıma sahip" sözlerine tokat gibi yanıt verdi. Güven'in kara propagandasına TÜGVA şu açıklamayı yaptı:

"VAKFIMIZIN GÖNÜLLÜ SİSTEMİMİN NÜFUSA BAĞLI OLDUĞU YALANDIR"
"Kendisi terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurt dışında kaçak yaşayan bir kişi, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı. Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Kaldı ki bu bilgiler vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır. Vakfımızın gönüllü sistemimin Nüfusa bağlı olduğu yalandır."

"SÖZDE PROGRAM, MUHTEMELEN FETÖ'NÜN İSTİHBARAT AĞI"
"Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı, ne teknik içeriği, ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır. #HakikatKazanacak"

KİRLİ TÜGVA İFTİRALARI
Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı. Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak asılsız iddiaları dillendirenlerden biri de CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de TÜGVA'yı hedef alan İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt geldi. TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, "Saymaz'ın canlı yayında "TÜGVA belgeleri kabul etti" algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu ve bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı. Saymaz'a bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi.

TÜGVA’dan FETÖ’cü Güven’e tepki! TÜGVA'DAN FETÖ'CÜ GÜVEN'E TEPKİ!
İsmail Saymaz TÜGVA yöneticilerini tek tek hedef gösterdi! İSMAİL SAYMAZ TÜGVA YÖNETİCİLERİNİ TEK TEK HEDEF GÖSTERDİ!
TÜGVA’dan kara propagandaya girişenlere hodri meydan! TÜGVA'DAN KARA PROPAGANDAYA GİRİŞENLERE HODRİ MEYDAN!
TÜGVA’dan suç duyurusu açıklaması TÜGVA'DAN SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA