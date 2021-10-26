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TBMM Başkanlığı'ndan 'TÜGVA' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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TBMM Başkanlığı’ndan ’TÜGVA’ açıklaması

TBMM Başkanlığı, 'Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında verilen bir soru önergesindeki 3 sorunun işleme alınmadığı' iddiasına ilişkin; söz konusu 3 sorunun, TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı, TÜGVA ile ilgili soru önergelerinin işleme alınmadığına yönelik çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından TÜGVA hakkında sunulan bir soru önergesindeki 3 sorunun işleme alınmayıp, iade edildiği yönünde haberler yayımlanması üzerine, açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi. Başkanlık, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergelerinin, TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine göre işleme alındığını belirtti. Söz konusu TÜGVA ile ilgili soruların ise TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiği bildirildi. Açıklamada, milletvekilleri tarafından sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerinin, Anayasa ve içtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı'nca incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandığı veya sahibine iade edildiği de vurgulandı.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesindeki üç sorunun, TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine alındığı belirtilerek, "TBMM Başkanlığı'na sunulan Meclis araştırması önergeleri ile soru önergelerinin iade kapsamına alınıp alınmamasına; önergelerin konularına göre değil, önerge metinlerinin Anayasa ve TBMM içtüzüğüne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirmeye göre karar verilmektedir. TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100'den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve içtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir" denildi.

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