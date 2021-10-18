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Haberler Galeri İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

Türkiye'yi hedef aldığı gerçek dışı iddialarla, yurt dışında firari olarak yaşayan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kirli sicili ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iftirasını dolaşıma sokan Cihan'ın ablasının da PKK'lı olduğu öğrenildi. İşte Cihan'ın FETÖ, PKK-PYD, DHKP/C terör örgütleri olan ilişkisini kanıtlayan tweetler...

takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 20:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 20:43
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İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel’in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

Türkiye'yi hedef alan mesnetsiz iddialar ve iftiralarla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kara propaganda girişimine soyunan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kirli sicili ortaya çıktı.

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İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel’in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef alarak "devlet içi kadrolaşma" yalanını dolaşıma sokan Cihan'ın dosyası hayli kabarık...

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İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel’in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

Milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı skandal bir şekilde 'katil' yakıştırmasında bulundu.

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İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel’in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

'Diktatör' dedi

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İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel’in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

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