İşte Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in terör örgütleriyle olan bağlantısını kanıtlayan paylaşımları

Türkiye'yi hedef aldığı gerçek dışı iddialarla, yurt dışında firari olarak yaşayan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel'in kirli sicili ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iftirasını dolaşıma sokan Cihan'ın ablasının da PKK'lı olduğu öğrenildi. İşte Cihan'ın FETÖ, PKK-PYD, DHKP/C terör örgütleri olan ilişkisini kanıtlayan tweetler...