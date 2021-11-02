Son dakika: Başkan Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2018 yılının şubat ayında TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle Başkan Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Diktatör olmak, tefecilerin reisi olmak, DAEŞ'e kol kanat germek ve silah göndermek, terör örgütlerine yardım ve yataklık, vergi kaçırmak" ithamları davaya konu olmuştu.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine hükmetti.

BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDIĞI TAZMİNATI BURS OLARAK BAĞIŞLADI

İstinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından da Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira tahsil edildi.

Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın'ın verdiği bilgiye göre, tahsil edilen tutar üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.