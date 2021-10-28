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Ankara'da 29 Ekim öncesi dev terör operasyonu! 28 DEAŞ'lı yakalandı

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Ankara’da 29 Ekim öncesi dev terör operasyonu! 28 DEAŞ’lı yakalandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi başkent Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen DEAŞ'lı teröristler yakalandı.

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.

29 Ekim öncesi dev terör operasyonu! 29 EKİM ÖNCESİ DEV TERÖR OPERASYONU!

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