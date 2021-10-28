İşte zincir marketlerin planı! Fahiş fiyatlar için oynadıkları oyun tek tek deşifre oldu

PİYASA ORGANİZE EDİLDİ…

MARKET YETKİLİSİ: Üretici firmanın cips ürünlerinin satış fiyatlarını 13.04 pazartesi gününe tanımlayacağız. Ancak telefonda bahsettiğim gibi senden ricam bu tanımlamayı pazar günü yapman. Rakip 1 ile eş zamanlı pazartesi günü geçeceğiz. Aksi bir durumda pazar günü tanımlamayacağız. Ben pazar günü sana bilgi vereceğim. Piyasa organize edildi. Ekte ''sadece satış fiyatlarını'' yarından itibaren geçerli olacak şekilde tanımlayabilir misin? (Bir marketin yetkililerinin birbirleriyle yazışmaları)

DİKKATLİ BİR DİLLE YAZALIM…

A KİŞİSİ: Tanzim ürünleri satış fiyatlarını İstanbul dışında tüm Türkiye'de yarından itibaren geçiyoruz. Patates 5, Soğan 4, Domates 7 TL, diğer ürünler serbest. İstanbul için önümüzdeki hafta başında geçmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde bölgelere bilgi geçiyorum.

B KİŞİSİ: Neden?

A KİŞİSİ:Geçiyoruz diye konuştuk.

B KİŞİSİ:Kiminle?

A KİŞİSİ: Rakiple...

B KİŞİSİ: Onlar yapsınlar görelim sonra yazarız.

A KİŞİSİ: Bu gün tanımlayacaklar, bizde tanımlayabiliriz. B KİŞİSİ: Tamam biz de tanımlayalım, bölgelere bilgi geçebiliriz.

A KİŞİSİ: Ok, İstanbul için 'haftaya geçelim' denildi.

B KİŞİSİ: İstanbulları ayrıca yazarız. Ama dile dikkat. Rakip demeyin, Üst yönetimce alınan karar demeyin. Dikkatli bir dille yazalım. (Bir marketin kendi yetkilileri arasındaki yazışma)