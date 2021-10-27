CHP'li İBB'nin algı operasyonu elinde patladı! T3 Vakfı'ndan yanıt gecikmedi: Biz işimize bakıyoruz siz de “iş yapma” yarışında olunuz
Çocuk teknoloji atölyeleri projesinin tanıtım videosunu paylaşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık" açıklamasıyla TR Teknoloji Takımı'na (T3 Vakfı) göndermede bulundu. T3 Vakfı'ndan ise yanıt gecikmedi. İşte haberin detayları...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Teknoloji Atölyeleri"nin tanıtım videosunu paylaşarak T3 Vakfı'na göndermede bulundu.
Paylaşımında Ongun, "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık" ifadelerine yer verdi.
Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 26, 2021
Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık.pic.twitter.com/D0YvsOpdqV
CHP'li İBB'nin algı operasyonu ise kısa sürdü, T3 Vakfı'ndan yanıt gecikmedi.
"Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı"— TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) October 27, 2021
"Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık"
Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz. https://t.co/nT40skkoeX
Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı"
"Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık"
Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz.
T3 Vakfı olarak, 3 yıla yakın bir süre boyunca geliştirdiğimiz tüm müfredat ve eğitim içerikleriyle, DENEYAP atölyelerine bağışlamış olduğumuz malzemelerin -her şeye rağmen- gençler için kullanılmasından ancak memnun oluruz.