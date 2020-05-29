Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: Çeşmeden testisini doldurma peşinde

Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberine göre, İSKİ Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Eroğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3. Ahmet Çeşmesi'nde açılış yapıldığını gösteren fotoğrafı paylaştı ve "1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenlerin susuzluktan Kerbelaya çevirdiği şehre; 1 Ocak 1995 saat 08.59'dan itibaren 25 yıl kesintisiz su verdik. Ama bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde. Gerçekleri kısaca hatırlatmakta fayda var" dedi.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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