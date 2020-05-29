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Haberler Galeri Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: Çeşmeden testisini doldurma peşinde

Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: Çeşmeden testisini doldurma peşinde

Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberine göre, İSKİ Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Eroğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3. Ahmet Çeşmesi'nde açılış yapıldığını gösteren fotoğrafı paylaştı ve "1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenlerin susuzluktan Kerbelaya çevirdiği şehre; 1 Ocak 1995 saat 08.59'dan itibaren 25 yıl kesintisiz su verdik. Ama bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde. Gerçekleri kısaca hatırlatmakta fayda var" dedi.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:20
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Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde
Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde

AK Parti Ayfonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra İstanbul'da yaşanan su sıkıntısını nasıl çözdüklerini fotoğraf ve grafiklerle anlattı.

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Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde
Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde

Çevre ve Orman Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini 5 Mayıs 1994 Cuma günü İSKİ Genel Müdürü olarak görevlendirdiği belirterek, "1 Ocak 1995 Saat 08.59'da su kesintisine son vereceğiz dedik ve bunu başardık" dedi.

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Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde
Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde

"BUGÜN BİRİLERİ DÖNEMİMİZDE RESTORE EDİLEN ÇEŞMEDEN TESTİSİNİ DOLDURMA PEŞİNDE…"
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 650 bin liraya restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nde açılış yapıldığını gösteren fotoğrafı paylaştı ve "1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenlerin susuzluktan Kerbelaya çevirdiği şehre; 1 Ocak 1995 saat 08.59'dan itibaren 25 yıl kesintisiz su verdik. Ama bugün birileri dönemimizde restore edilen çeşmeden testisini doldurma peşinde. Gerçekleri kısaca hatırlatmakta fayda var" dedi.

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Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde
Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde

"1994 ÖNCESİ İSTANBUL İÇLER ACISI DURUMDAYDI"
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları söyledi:
"Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür. Özellikle 30 yaşının altındaki vatandaşlarımızın daha iyi bilmesi için; 1994 öncesi İstanbul'un içler acısı durumunu hatırlatmayı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız muazzam içmesuyu yatırımlarını anlatmayı faydalı görüyorum."

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Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde
Devlet restore etti! CHP'li İBB kendisi yapmış gibi gösterdi... Gerçekleri İSKİ eski Genel Müdürü anlattı: çeşmeden testisini doldurma peşinde

"ŞEHİR, SUSUZLUKTAN KERBELA'YA DÖNDÜ"
"1994 öncesi İstanbul'u yönetemeyenler susuzluktan şehri Kerbelaya çevirmişti. Musluklardan günlerce değil, aylarca su akmadığı için vatandaşlar semtler arası mekik dokuyordu. Kadınlar ellerinde bidon ve kovalarla su tankeri yolu gözlüyordu."