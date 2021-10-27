Ankara'da önemli kabul! Başkan Erdoğan Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
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