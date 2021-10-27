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Diyanet İşleri Başkanlığından "alkollü içecek alımı" açıklaması

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Diyanet İşleri Başkanlığından alkollü içecek alımı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma alkollü içecek alındığına dair haberlerle yanıt verdi. Başkanlık açıklamasında; çay alımları için yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun seçildiği bildirildi.

Başkanlık, bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Diyanet açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu; bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum, bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

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