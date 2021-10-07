CHP yine bildiğiniz gibi! AK Parti’nin yaptığı Başıbüyük-Samandıra yolunu sahiplendiler

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN PROJEYİ SAHİPLENDİ

AK Parti döneminde yapılan yol ile ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ongun, 4 Ekim'deki paylaşımında, "Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayıp hizmete açtık. Yeni yol Kartal Köprüsü ile Kozyatağı arası yoğunluğu azaltırken Maltepe ile Sancaktepe-Sultanbeyli bağlantısını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.





Ongun, pişkinliğin dozajını daha da artırdı ve bugün bir paylaşım daha yaptı, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir." dedi. Yolun AK Parti döneminde yapıldığını bilen vatandaşlar Ongun'a büyük tepki gösterdi. Ongun ise tweetlerini henüz silmedi.