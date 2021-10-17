TÜGVA’dan yalan haber ve açıklamalara tepki

Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe, haklarındaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal girişimleri yaptıklarını, tüm motivasyon ve enerjileriyle gençliğe hizmet etme yolunda durmaksızın yürüdüklerini belirtti.

TÜGVA tarafından 81 ilde düzenlenen "Sabah namazında gençlerle buluşuyoruz" etkinliği kapsamında vakıf üyesi gençler Selimiye Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Ardından İl Temsilcisi Recep Peçe, basın açıklamasında, sosyal medyada bazı kişiler tarafından sahte ve asılsız belgelerin, servis edilerek gündeme taşındığını belirtti.

Peçe, ülkenin bugünü ve geleceği için çalışıp üreten vakıflarını yıpratmak amaçlı yapılan operasyonun, teşkilatı daha da güçlendirerek birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurguladı.

Organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını ileri süren Peçe, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, yurt dışında desteklenen etki ajanı olan bazı kişiler tarafından sahte ve asılsız belgeler servis edilmiş, trol hesaplar ve fondaş medyanın desteğiyle gündeme taşınmıştır. Yetmemiş bir siyasi parti genel başkanı tarafından vakfımıza ve gençlerimize küfür edilmiştir. Bu küfrü sahibine iade ediyoruz. Hiçbir tehdidinden de korkmuyoruz.

Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır."

Peçe, gerçekleştirdikleri Kuran-ı Kerim ve siyer eğitimlerini, kültür, sanat, spor projelerini gölgelemek, gençler için çalışan gönüllülerinin şevkini kırmak, bu toprakların kültüründen mayalanmış gençlerin yetişmesine ket vurmak için çabalayanların hüsrana uğrayacaklarını ve yenileceklerini belirtti.

Türkiye'nin ve milletin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttükleri tüm gençlik faaliyetlerimize devam ettiklerinin altını çizen Peçe, şöyle devam etti:

"Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz. Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde gönüllümüzle birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da büyüyoruz."

Açıklamaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ve Cihannüma Derneği İl Başkanı Muzaffer Tudan da katıldı.