Kara kıtanın gençleri konuştu: Afrika’ya Erdoğan gibi liderler lazım! Hiçbir şeyden korkmuyor





Nijerya'nın yer altı ve maden ve altın kaynakları açısından zengin bir ülke olduğu anlatan Abdullahi, ''Kaynağımız çok ama onu işletecek gücümüz yok. Ülkemizde Çinliler çalışıyor. Ucuz işçi oldukları için. Türkiye'nin ülkemiz üzerinde kötü niyeti yok. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ediyor. Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini çok güçlendireceğine inanıyorum'' dedi.

ATALARIMIZI KÖLELEŞTİRDİLER

Erdoğan'ın Angola'da sömürgecilik üzerine yaptığı ve ayakta alkışlanan konuşmasına da atıfta bulunan Afrikalı öğrenciler, ''Türkiye sömürge olmaya direnmiş. Bizim ülkelerimiz 60'lı yıllarda bağımsız oldu. Belki eğitim konusunda sömürge devletlerin bazı katkıları olmuştur ama ülkemizden de çok şey kaçırdılar. Sadece madenlerimizi değil, insanlarımızı da kaçırdılar. Onları köleleştirdiler'' dediler.