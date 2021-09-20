CHP’li Mansur Yavaş’ın ’halkın adamı’ algısı çöktü! ’Makam araçlarını sattım kullanmıyorum’ demişti lüks araçla görüntülendi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz mart ayında Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte "Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken ve İstanbul'a gelirken bankaya ait Mercedes ile geldim" demişti.

Bugün Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programa katılan Mansur Yavaş'ın, Mercedes marka lüks araçla seyahat ettiği orada bulunanlar tarafından görüntülendi. Çekilen karede, CHP'li Yavaş, araca binerken görünüyor.

MİNİBÜS SON MODEL VIP ARAÇ

ıktığı bir programda "halkın adamıyım" iması çizen Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak toplu taşıma kullandığı imasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüs ise kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın "halk adamı" algısı çok geçmeden çürüdü.

Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu belirlendi.

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