CHP'li Mansur Yavaş'ın 'halkın adamı' algısı çöktü! 'Makam araçlarını sattım kullanmıyorum' demişti lüks araçla görüntülendi
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makam araçlarını sattığını söyleyip işe minibüsle gidip geldiğini söylemişti. "Makam araçlarımı sattım. Belediyeye ait minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş, Anıtkabir’de düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde Mercedes marka lüks aracı kullanırken kameralara yansıdı. Öte yandan Yavaş'ın kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu ortaya çıkmıştı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz mart ayında Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte "Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum. Sadece havaalanına giderken ve İstanbul'a gelirken bankaya ait Mercedes ile geldim" demişti.
Bugün Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programa katılan Mansur Yavaş'ın, Mercedes marka lüks araçla seyahat ettiği orada bulunanlar tarafından görüntülendi. Çekilen karede, CHP'li Yavaş, araca binerken görünüyor.
MİNİBÜS SON MODEL VIP ARAÇ
ıktığı bir programda "halkın adamıyım" iması çizen Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını sattığını ileri sürdü. İşe minibüsle gittiğini belirten Mansur Yavaş, kelime oyunu yaparak toplu taşıma kullandığı imasında bulundu.
Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüs ise kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın "halk adamı" algısı çok geçmeden çürüdü.
Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu belirlendi.
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