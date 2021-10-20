Togo'yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan'ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Togo'nun başkenti Lome'ye düzenlediği resmi ziyaret, ülke basını tarafından yakından takip edildi. "Republic Of Togo" adlı internet sitesi, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattığı haberinde Türkçe "Hoş geldin!" başlığını kullandı. Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ziyaret boyunca Twitter'dan Türkçe paylaşımlarda bulundu. Dussey Türkçe attığı tweette "Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi Türkiye'den ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi 'Daha adil bir dünya mümkün'. Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Afrika için Türkiye ile birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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