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Togo'yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan'ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Togo'nun başkenti Lome'ye düzenlediği resmi ziyaret, ülke basını tarafından yakından takip edildi. "Republic Of Togo" adlı internet sitesi, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattığı haberinde Türkçe "Hoş geldin!" başlığını kullandı. Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ziyaret boyunca Twitter'dan Türkçe paylaşımlarda bulundu. Dussey Türkçe attığı tweette "Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi Türkiye'den ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi 'Daha adil bir dünya mümkün'. Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Afrika için Türkiye ile birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:50
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Togo’yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan’ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

Togo'nun en bilinen haber sitelerinden "Republic Of Togo", Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberinde Türkçe "Hoş geldin!" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını 43'e çıkardığına dikkat çekildi.

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Togo’yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan’ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden önce Türk basınına yaptığı "Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz." ifadesine yer verildi.

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Togo’yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan’ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

İngilizce yayın yapan "Togo First" isimli internet sitesi de haberinde Erdoğan'a ziyaretinde, yatırımcılar ve iş adamları dahil 100 kişilik ekibin eşlik ettiğine yer verdi.

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Togo’yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan’ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

"Togo Presse" internet sitesi de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Lome arasındaki ticareti güçlendirme ve yatırımları kolaylaştırma sözü verdi" başlığını attı.

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Togo’yu ziyarete giden ilk Türk! Başkan Erdoğan’ın ziyareti yakından takip edildi: Hoş geldin

Haberde, bu ziyaretin Türkiye'nin aralıkta düzenleyeceği Afrika zirvesinden 2 ay önce yapıldığına işaret edildi.