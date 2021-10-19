Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togo'da Türkiye-Togo ilişkileri ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Togo'ya aşı bağışında bulunacağız.
Togo'daki FETÖ okulunun kapanmasında destek olundu. Togo'nun FETÖ ile mücadelemizde verdiği destek takdire şayandır. Kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.
2012'den bu yana sağlık ve eğitim alanında proje yapıldı.
Görevde olduğum sürece 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim.
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