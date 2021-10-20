Son dakika | AKSUNGUR SİHA envantere girdi
Son dakika haberi...Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testleri başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerine yer vermişti.
Demir, ilk AKSUNGUR SİHA'yı teslim ettiklerini belirterek, "TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA, testleri başarıyla tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip." dedi.
AKSUNGUR İÇİN YENİ ATIŞ MENZİLİ HEDEFİ 45 KİLOMETRE OLARAK BELİRLENDİ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 30 kilometre menzille başarılı bir atış gerçekleştiren AKSUNGUR SİHA için yeni hedef belirledi. Yapılan açıklamada, AKSUNGUR SİHA 'nın menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılacağı bildirildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), yeni bir başarıya daha imza attı.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, gündüz ile gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yüklerle icra eden, orta irtifa uzun havada kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi AKSUNGUR, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.
HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile hedefini vuran AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılarak yeni bir başarı daha elde etmesi hedefleniyor.
Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen AKSUNGUR, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine topluyor.
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalarak önemli başarıya imza atmıştı.
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