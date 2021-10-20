Son dakika | AKSUNGUR SİHA envantere girdi

HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU



TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile hedefini vuran AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılarak yeni bir başarı daha elde etmesi hedefleniyor.

Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen AKSUNGUR, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine topluyor.



TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalarak önemli başarıya imza atmıştı.



