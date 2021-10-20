Son dakika: Başkan Erdoğan Nijerya'da! Abuja’da resmi törenle karşılandı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja’da resmi törenle karşılandı. Öte yandan Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'nin fotoğrafları ile "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam esiyor. Başkan Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Başkan Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Nijerya'nın başkenti Abuja'daki bilboardlara, Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin fotoğrafları ile "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.
AFRİKA TURU SÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te Nijerya'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı'na gelişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.
ÇOK SAYIDA İSİM KAFİLEDE YER ALDI
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Resmi temaslarına bugün başlayan Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ve Buhari, anlaşmaların imza törenine katılacak, sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
RESMİ ÖĞLE YEMEĞİ YENİLECEK
Başkan Erdoğan'ın Nijeryalı mevkidaşı Buhari tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak etmesi bekleniyor.
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