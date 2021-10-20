Son dakika: Başkan Erdoğan Nijerya’da! Abuja’da resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretine devam esiyor. Başkan Erdoğan, Angola ve Togo ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi. Erdoğan için bugün resmi tören düzenlendi. Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Başkan Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı.





