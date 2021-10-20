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İYİ Partili Ümit Dikbayır 'Meral Akşener 28 Şubat'a karşı en dik duran kişi' demişti! Gerçeği gözler önüne seren video

GÜNDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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İYİ Partili Ümit Dikbayır ’Meral Akşener 28 Şubat’a karşı en dik duran kişi’ demişti! Gerçeği gözler önüne seren video

İYİ Partili Ümit Dikbayır 28 Şubat dönemiyle ilgili gerçekten uzak açıklamalarda bulunarak Meral Akşener'in 'vesayete karşı en dik duran kişi' olduğunu iddia etmişti. Dikbayır'ın iddiasını Akşener'in yıllar önce verdiği bir röportaj yalanladı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

27. Dönem İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, katılığı bir canlı yayında 28 Şubat dönemine ilişkin gerçeklerden uzak açıklamalarda bulundu.

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Dikbayır, "28 Şubat günlerini unutmuşlar, vatandaşın da unuttuğunu zannediyorlar. 28 Şubat sürecinde vesayete karşı en dik duran kişidir Meral Akşener" şeklinde konuştu.



DİKBAYIR'IN YALANI ÇOK DA UZUN SÜRMEDİ
Ancak Dikbayır'ın yalanı çok da uzun sürmedi... O dönem İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in 28 Şubat'ı savunduğu ve Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.



Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.



Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.

Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

Akşener: Evet

Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.

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