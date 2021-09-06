CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un A Haber’i hedef alan paylaşımına ilişkin gerçek ortaya çıktı: Hurdaya ayrıldı denilen otobüsler CHP’ye devredildiğinde çalışıyordu

2007-2014 yılları arasında İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı olan Abdullah Özdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ongun'a yanıt vererek "Sn Ongun Orada gösterilen arızalı Otobüsler SARI Renkte, algısını yaptığınız Phileas Metrobüsler ise GRİ Renkteydi. Phileaslar bahsettiğiniz gibi garajlarda yatmıyor, görevi devrettiğimizde aktif olarak çalışıyordu. Yalanı nasıl bu kadar kolay söyleyebiliyor sunuz?" ifadelerini kullandı.

ONGUN NE YAPACAK?



Phileas metrobüslerinin bahsedildiği gibi garajda yatmadığının anlaşılması üzerine A Haber'i hedef gösteren Murat Ongun'un ne yapacağı merak konusu.