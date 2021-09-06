CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un A Haber'i hedef alan paylaşımına ilişkin gerçek ortaya çıktı: Hurdaya ayrıldı denilen otobüsler CHP'ye devredildiğinde çalışıyordu
Göreve geldiği ilk andan beri İETT araçlarının bakım ve onarımlarını konusunda son derece başarısız bir sınav veren CHP'li iBB yönetimi ciddi anlamda eleştiriliyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar, uygulamada gözüken otobüslerin son anlarda iptal edilmesi, sürekli yaşanan arızalar İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Yayın hayatının her döneminde vatandaşın sesi olmayı hedefleyen A Haber'in İstanbulluların toplu taşıma konusunda çektiği eziyeti ekranlara taşıması CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sözcüsü Murat Ongun'u son derece rahatsız etti. Ongun A Haber'in konuya ilişkin yaptığı habere yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında "Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul'da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ancak Ongun'un paylaşımının aksine hurdaya ayrılan metrobüsler" diye servis ettiği araçların İETT otobüsü olduğu anlaşıldı. Ayrıca bu otobüslerin CHP'ye devri sırasında da aktif olarak çalıştığı vurgulandı.
CİDDİ ELEŞTİRİ ALMIŞTI
Yolda kalan İETT otobüslerinin vatandaşların yardımıyla ittirilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken, İBB yönetimi toplu taşıma konusunda ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.
ULAŞIMDA SÜREKLİ AKSAMA YAŞANIYOR
Bu gelişmelerin ardından İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü. Son zamanlarda üst üste meydana gelen ulaşımdaki aksamalar, otobüslere zamanında ve yeteri düzeyde bakım ve onarımın yapılmadığını gözler önüne serdi.
İMAMOĞLU: OTOBÜSÜNÜ VATANDAŞA İTTİRENİ KOVARIM
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı. Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.
YAPTIĞIMIZ HABERLER RAHATSIZ ETTİ
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'in İETT'deki sorunları gündeme getirmesinden rahatsız oldu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Ongun, "Drone ile çektiğiniz otobüsler eski İBB yönetimi tarafından 65 milyon avroya alınan, İstanbul'da kullanılamayacağı anlaşıldığı için hurdaya çıkartılıp çürütülen metrobüsler. İsrafı tekrardan belgelediğiniz için teşekkürler" yalanını ortaya atıp A Haber'i suçladı.
CHP'YE DEVRİ SIRASINDA ÇALIŞIYORDU
Ongun'un A Haber'in çektiği görüntülerde yer alan ve "hurdaya ayrılan metrobüsler" diye servis ettiği araçların İETT otobüsü olduğu anlaşıldı. Bahsi geçen metrobüslerin ise Phileas marka olduğu ve İBB yönetiminin CHP'ye devri sırasında aktif olarak çalıştığı öğrenildi.
2007-2014 yılları arasında İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı olan Abdullah Özdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ongun'a yanıt vererek "Sn Ongun Orada gösterilen arızalı Otobüsler SARI Renkte, algısını yaptığınız Phileas Metrobüsler ise GRİ Renkteydi. Phileaslar bahsettiğiniz gibi garajlarda yatmıyor, görevi devrettiğimizde aktif olarak çalışıyordu. Yalanı nasıl bu kadar kolay söyleyebiliyor sunuz?" ifadelerini kullandı.
ONGUN NE YAPACAK?
Phileas metrobüslerinin bahsedildiği gibi garajda yatmadığının anlaşılması üzerine A Haber'i hedef gösteren Murat Ongun'un ne yapacağı merak konusu.
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