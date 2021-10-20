İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yurt şovu bakanlığa takıldı! Otobüs talebi 9 gün önce iletilmiş! "Mizansene gerek yoktu"

BAKANLIKTAN İMAMOĞLU'NA YANIT GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun görevi olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerinin geç de olsa yerine getirmesinin sevindirici olduğunu söylerken "Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı gençlerin sorunlarını daha önceden tespit ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talepte bulunmuştu.