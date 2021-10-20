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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yurt şovu bakanlığa takıldı! Otobüs talebi 9 gün önce iletilmiş! "Mizansene gerek yoktu"

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yurt şovu bakanlığa takıldı! Otobüs talebi 9 gün önce iletilmiş! Mizansene gerek yoktu

İstanbul Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler yurdun bahçesinde toplanarak taleplerini dile getirmişti. Öğrencilerin talepleri arasında yer alan otobüs seferi talebine yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz." ifadelerini kullanarak öğrencilere söz verdiğini duyurmuştu. Bugün sözlerini yerine getirdiğine yönelik paylaşımda bulunan İmamoğlu'na Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan yanıt geldi. Kasapoğlu öğrencilerin mağdur edilmemesi adına bakanlık tarafından 11 Ekim tarihinde İBB'ye gönderilen otobüs seferi talebine ilişkin resmi belgeyi paylaştı. Kasapoğlu "9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenlemiş ve bir takım taleplerde bulunmuştu.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Eyleme katılan öğrenciler "Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz. Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz. İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz." sözleriyle slogan atmıştı.

İMAMOĞLU: YAKINDAN İLGİLENECEĞİZ

Öğrencilerin eylemine ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

HEMEN ÇÖZDÜK ALGISI

İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar" ifadelerini kullanarak kendi reklamını yaptı.

BAKANLIKTAN İMAMOĞLU'NA YANIT GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun görevi olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerinin geç de olsa yerine getirmesinin sevindirici olduğunu söylerken "Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı gençlerin sorunlarını daha önceden tespit ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talepte bulunmuştu.

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