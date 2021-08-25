A Haber İBB’ye tenis kortu tepkisini gündeme getirdi! İBB Sözcüsü Murat Ongun’un açıklaması soru işaretlerini artırdı

Peki tenis kortu kaç paraya yapıldı? Tüm gençler için yapıldığı söylenen tesis neden 3 ay sonra söküldü? Bu sahada İmamoğlu ailesi dışında kim tenis maçı yaptı? Bu sorular yanıt bekliyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olayla ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün altında atıl vaziyette duran yüzer platformdaki tenis kortunun neden söküldüğü sorularını sormaya başladıktan sonra İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun bir tweet attı ve buradaki spor faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında tenis kortunun söküldüğünü iddia etti. Bu soru işaretlerini azaltmak yerine artırdı.