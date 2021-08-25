A Haber İBB'ye tenis kortu tepkisini gündeme getirdi! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklaması soru işaretlerini artırdı
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı tenis kortunun son hali tepki topladı. A Haber ekibi o kortun içler acısı son halini görüntüledikten sonra İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklama yaptı. Ancak Ongun'un iddiaları soru işaretlerini gidermek yerine daha da artırdı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı kortun yerinde yeller esiyor. Haliç'teki yüzen tenis kortunun son hali tepki topladı. A Haber ekibi sökülen tenis kortunun içler acısı son halini görüntüledi.
İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada spor faaliyetleri tamamlandıktan sonra kortun söküldüğünü iddia etti. Ama bu açıklama soru işaretlerini azaltmak yerine artırdı.
Peki tenis kortu kaç paraya yapıldı? Tüm gençler için yapıldığı söylenen tesis neden 3 ay sonra söküldü? Bu sahada İmamoğlu ailesi dışında kim tenis maçı yaptı? Bu sorular yanıt bekliyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olayla ilgili detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün altında atıl vaziyette duran yüzer platformdaki tenis kortunun neden söküldüğü sorularını sormaya başladıktan sonra İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun bir tweet attı ve buradaki spor faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında tenis kortunun söküldüğünü iddia etti. Bu soru işaretlerini azaltmak yerine artırdı.
CEVAPSIZ SORULAR
Bu tenis kortunun ne kadara yapıldığı halen açıklanmış değil. Bununla beraber 19 Mayıs günü burada özel maç yapan Başkan Ekrem İmamoğlu buradaki deneyimin Haliç üzerinde tenis oynama deneyiminin uzun yıllar devam etmesini umduğunu söylemişken tenis kortu neden 3 ayda söküldü? Burada tüm İstanbul gençliğinin hizmet alacağı yine İBB Basın Danışmanı Şükrü Küçükşahin tarafından ifade edilmişken burada İmamoğlu ailesinin dışında kaç kişi tenis oynadı?
PLATFORMDA HAYVAN ÖLÜLERİ
Sahadaki atıl durumu görüyorsunuz buna yeni yeni estetik kötülükler ekleniyor maalesef. Hayvan ölüleri var burada bir kedi ölüsünü görüyorsunuz biraz ilerisinde bir martı ölüsünü görüyorsunuz. İstanbul'un o güzel deniz ortamına olumsuzluk katan yönler bunlar.
Bununla beraber yine sorduğumuz sorulara hala cevap alabilmiş değiliz. Yüzen platform bundan sonra ne için kullanılacak? Yeniden yapılan yeni faaliyet ne ise artık ne yapılacaksa buraya o da yine 3 ay sonra sökülecek mi? Bu soruların cevabını da merakla bekliyoruz. Çünkü İBB yönetimi tüm İstanbul gençliğinin hizmet alacağını söylemişti bu tenis kortundan. Ama tenis kortu yaklaşık 3 ay sonra sökülmüş oldu. Bu da tepkileri beraberinde getirdi.
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