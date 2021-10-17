AK Parti vekilleri ve gazetecilerden Kemal Kılıçdaroğlu’na A Haber canlı yayınında sert tepki! FETÖ diline amede

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının halka CHP ziyniyetini yeniden hatırlattığını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Turan canlı yayında, "FETÖ'den aldığı ve diğer paydaşlarından aldığı suflelerle tarih vererek adeta kamu düzenini, milli güvenliği tehdit ediyor. Amirlerinizden gelen talimata uymayın diyor, getirirseniz geldiğimizde canınıza okuruz diyor. Bu açık bir tehdittir. Yönetime talip olan biri böyle sözler söyleyemez. Hayretle karşılıyoruz. Çektiği videolarla önemli şeyler söylüyormuş gibi yapıyor ama ben gülüyorum. Psikolojik bir sıkıntı yaşıyor olabiliyor. Ne dediğini bilmiyor. Her kullandığı cümle mutlaka kendi içerisinde hem çelişkiler hem de komiklikler barındırıyor. CHP'nin zihniyetini bize hatırlatıyor. Kendi zapt edemiyor. Bilinçaltını açığa vuruyor. Bunlar vesayet döneminin alışkanlıkları. Türk siyasetinin kalitesini sürekli aşağı çekiyor." şeklinde konuştu.

YAYMAN: "ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OLMASINI MİLLETİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Partili vekil Yayman açıklamalarında, "Böyle bir metin analizi yapıldığında şuna bakılmalı; kim söyledi, ne söyledi? Kaset kumpasıyla CHP'nin başına gelen ve ben aday olmayacağım dedikten sonra tekrar genel başkan olan, daha önce bürükratların yanında memurları, öğretmenleri, kendisine oy vermeyenleri esnafları tehdit eden bir genel Başkan şimdi de çıktı tarih vererek bir açıklama yaptı. Kim sorusunun cevabı; bir güven telkin etmeyen, bir söylediği diğerine uymayan siyasette opornotizme varan bir ilkesilik gösteren genel başkandan bahsediyoruz. Bu genel başkanın Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda olmasını da ben milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerine yer verdi.