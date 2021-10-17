AK Parti vekilleri ve gazetecilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na A Haber canlı yayınında sert tepki! FETÖ diline amede
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kamu memurlarını tehdit etmesiyle Türkiye gündemine oturdu. AK Parti tarafından gelen tepkiler çığ gibi büyürken gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. A Haber canlı yayınında Kemal Kılıdaroğlu'nun skandal açıklaması değerlendirildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamada, "FETÖ siyaset dilinin emrine amede olan açık bir ilişki kurmaya başladı. Kılıçdaroğlu bunları tesadüfen söylemiyor, bilinçli bir strateji izliyor." dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun kamu görevlilerine tehditlerine tepki gösterdi.
TURAN: "MEMURLARI DEĞİL TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR"
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları en güzel şekilde verdi. Milletimizin gönlünde yer bulamayan, geride kalan 11 tane seçimde üst üste mağlubiyetler yaşayan ana muhalefet liderinin şimdi de bürokrasiye parmak sallaması ve tehdit etmesi maalesef Türkiye'nin hak etmediği bir şeydir. Trajikomiktir. Yaptığı absürt suçlamalar, savurduğu tehditler, akla ziyandır, hezeyandır ve kabul edilemez. Malum geçmişte bunu çiftçilere, emeklilere, öğretmenlere, hakim, savcılara ve tüm toplum kesimlerine de yaptı. Şimdi memurları tehdit ediyor. Aslında memurları değil, Türkiye'yi kamu düzenini tehdit ediyor. Çünkü memur, yasaların kendisine tanımladığı çerçeve içerisinde kendisine verilen görevi yapmakla mükelleftir. Onun için memur olmuştur." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının halka CHP ziyniyetini yeniden hatırlattığını söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Turan canlı yayında, "FETÖ'den aldığı ve diğer paydaşlarından aldığı suflelerle tarih vererek adeta kamu düzenini, milli güvenliği tehdit ediyor. Amirlerinizden gelen talimata uymayın diyor, getirirseniz geldiğimizde canınıza okuruz diyor. Bu açık bir tehdittir. Yönetime talip olan biri böyle sözler söyleyemez. Hayretle karşılıyoruz. Çektiği videolarla önemli şeyler söylüyormuş gibi yapıyor ama ben gülüyorum. Psikolojik bir sıkıntı yaşıyor olabiliyor. Ne dediğini bilmiyor. Her kullandığı cümle mutlaka kendi içerisinde hem çelişkiler hem de komiklikler barındırıyor. CHP'nin zihniyetini bize hatırlatıyor. Kendi zapt edemiyor. Bilinçaltını açığa vuruyor. Bunlar vesayet döneminin alışkanlıkları. Türk siyasetinin kalitesini sürekli aşağı çekiyor." şeklinde konuştu.
YAYMAN: "ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OLMASINI MİLLETİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Partili vekil Yayman açıklamalarında, "Böyle bir metin analizi yapıldığında şuna bakılmalı; kim söyledi, ne söyledi? Kaset kumpasıyla CHP'nin başına gelen ve ben aday olmayacağım dedikten sonra tekrar genel başkan olan, daha önce bürükratların yanında memurları, öğretmenleri, kendisine oy vermeyenleri esnafları tehdit eden bir genel Başkan şimdi de çıktı tarih vererek bir açıklama yaptı. Kim sorusunun cevabı; bir güven telkin etmeyen, bir söylediği diğerine uymayan siyasette opornotizme varan bir ilkesilik gösteren genel başkandan bahsediyoruz. Bu genel başkanın Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda olmasını da ben milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerine yer verdi.
PAZARCI: "CHP GİDEREK HDPLİLEŞİYOR"
Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.
CHP'nin HDP'ye benzediğini ifade eden Pazarcı, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten uzun zamandır devlete yönelik suçlamaları söz konusu. İktidarı yıpratmaya çalıştığını zannediyor ama bütün sözleri devlet kurumlarını yıpratıyor. Son açıklamasında CHP'nin iyice HDPlileştiğini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Çağrıları HDP'nin sivil itaatsizliğe benziyor' dedi. Ve bu doğrudur. HDP'nin hendek çağrılarından bir farkı yok. Bunları da uzun süredir yapıyor. Siyasi suikastlarden bahsetti. Avukatları tarafından şaka gibi bir dilekçe var. Siz önce Cumhurbaşkanının ifadesini alın ben sonra gerekli beyanlarda bulunurum diyor. bu devletle alay etmektir." dedi.
ÖVÜR: "DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun devleti itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Övür, "Doğru tespiti Başkan Erdoğan yaptı. Tek parti faşizmi ve 28 Şubat sürecinde bürokratı olan Kılıçdaroğlu'nun vesayet dilidir. Ve bu Kemal Bey'e yakışmıyor değil, Kemal Bey tam da bu. Kılıçdaroğlu dediğimiz siyasi figirün işlevi ve görevi budur." dedi.
Türkiye'nin dönüm noktalarında Kılıçdaroğlu'nun FETÖ stratejisi izlediğini vurgulayan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Kasetle göreve geldi ve 2012'den itibaren FETÖ siyaset dilinin emrine amede olan açık bir ilişki kurmaya başladı. Bu aktör siyaset üretemediği, toplumla bağ kuramadığı için çaresiz bir şekilde darbeci dil kullanan bir noktaya geldi. Vesayetten beslenen CHP'yi bile acıklı bir duruma düşürdü. Kılıçdaroğlu tesadüfen söylemiyor, bilinçli bir strateji izliyor. 17-25 Aralık yargı darbesinde nasıl bir rol üstlendiyse, TIR operasyonunda nasıl bir rol üstlendiyse, 15 Temmuz gibi destansı direnişle defedilen darbe girişimini kontrollü darbe olarak görüp FETÖ dilini kullanan Kılıçdaroğlu o günlerde ne yaptıysa bugün de aynısını yapıyor. Devleti itibarsızlaştırmaya çalışan bir dil kullanıyor." şeklinde konuştu.
Övür sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
"CHP'ye ya da Millet İttirafı'na bir sonuç çıkmaz. Sadece by partilere değil Türkiye'ye de zarar vermeye başladı."
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