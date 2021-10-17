Mevlid Kandili’nde okunacak dualar! Mevlid (Mevlit) Kandili duası Türkçe-Arapça!
Mevlid Kandili’nde okunacak dualar hangileri? Mevlid Kandili duası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Mübarek Mevlid Kandili’nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. 17 Ekim gecesi eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak ve ibadetler yerine getirilecek. Bu mübarek geceyi dualarla dolu şekilde geçirmek isteyenler Mevlid Kandili’nde okunacak duaları sorguluyor. İşte; Türkçe Arapça Mevlid Kandili duası…
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar hangileri? Mübarek Mevlid Kandili tüm faziletiyle 17 Ekim günü idrak edilecek. Kandil günü müminler dualar edip ibadetlerini yerine getirmek isteyecek. Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunması tavsiye edilmektedir. Duanın, alçak sesle, hüzünlü ve tazarru ile (yalvararak) yapılması adaptandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Rabbinize yalvararak ve için için dua edin…" (A'râf, 7/ 55) buyurulmaktadır. Peki; Mevlid Kandili duası nasıl? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar hangileri?
MEVLİD KANDİLİ DUASI!
Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.
Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.
Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
"Estağfirullah";
"Sübhànallah";
"Elhamdülillâh";
"Allahu ekber";
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
Duada daima tâzim (Allah'ı yüceleme) ve tâzimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.s.), "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât, 2) buyurmuştur.
Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade edilmiştir (En'âm, 6/52; Kehf, 18/28). Diğer bir âyette de, "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." (Furkân, 25/77) buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi; Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır (Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88).
MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR
Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!
Ya Rabbi
Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!
Allâhım
Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
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