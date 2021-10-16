TÜGVA’dan lağım ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na videolu yanıt: Bu edepsizliğin hesabını milletin vicdanı sorar

"VAKIF İÇİN "LAĞIM" İFADESİNİ KULLANMAK, EN BASİT İFADEYLE TERBİYESİZLİKTİR"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA için "lağım" ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Eminoğlu, "TÜGVA gibi ortaokuldan, lise ve üniversiteye kadar yüz binlerce gence ev sahipliği yapmış bir vakıf için "lağım" ifadesini kullanmak, en basit ifadeyle terbiyesizliktir. İşte biz vakfımızda misafir ettiğimiz gençlere bunu öğretiyoruz "kibar olun, saygılı olun ve insan olun" dedi.