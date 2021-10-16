Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihiyle ilgili sufle mi aldı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş değerlendirdi

YERİ GELDİĞİ ZAMAN HAKTAN, HUKUKTAN BAHSEDENLER...

Yeri geldiği zaman haktan, hukuktan, adaletten, mahkeme kararlarına göre riayet etmekten bahsedenler, kalkıyor şimdi diyor ki 'biz iktidara geleceğiz ve iktidara geldiğimizde şu vakıfları kapatacağız, mallarına el koyacağız' böyle bir üslup kabul edilebilir mi? Bahsetmiş oldukları vakıfların hepsi yasalara göre kurulmuş, yasalara göre faaliyetlerini yürüten vakıflardır.

''BELKİ DE BAZI YERLERDEN SUFLE ALDILAR''

Hani sosyal demokrattınız? Hani hak, hukuktan bahsediyordunuz? Nasıl el koyacaksınız? Ne şekilde el koyacaksınız? Ama bunların hepsinden daha problemli gördüğümüz alan; tamamıyla geriden verilen bir şifreyle konuşarak '18 Ekim'i' telaffuz etmiş olmasıdır. Birilerinin harekete geçeceğini ümit ediyorlar, ona göre hareket ediyorlar bu yönde birtakım şeyler olabileceğine ilişkin bazı yerlerden sufle aldılar belki bilmiyorum ama biz bu zihniyeti tanıyoruz. Bunların zihinlerinin arka planında hala 28 Şubat var, 1960 darbesinin o karanlık günleri var.