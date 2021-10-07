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CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten skandal sözler! "Çoban" diyerek o ilçelerde yaşayanları küçümsedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir toplantıda skandal açıklamalarda bulunarak yine gündeme gelmeyi başardı. Genç, Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer’in yanında "çoban" olduğunu ifade ederek o bölgede yaşayan vatandaşları küçümsedi. İşte büyük tepki çeken anın görüntüleri...

CHP'li yöneticilerin halka tepeden bakan tavırlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda skandal bir açıklamayla imza attı.

"ŞİŞLİ, BEYKOZ DİĞER KAĞITHANE ÇOBAN YA"

Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" sözleriyle toplumu ayrıştıran ifadeler kullandı.

CHP'DE LÜKS YARIŞI

CHP'li Genç, caha önce kullandığı lüks makam aracının daha lüksüyle değiştireceğini söyleyerek kahkahalar atmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" iddiasında bulunurken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyleyerek kahkahalar eşliğinde "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" cümlelerini sarf etmişti.

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