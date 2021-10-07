CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten skandal sözler! "Çoban" diyerek o ilçelerde yaşayanları küçümsedi

"ŞİŞLİ, BEYKOZ DİĞER KAĞITHANE ÇOBAN YA"



Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" sözleriyle toplumu ayrıştıran ifadeler kullandı.