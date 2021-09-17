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Son dakika: Mersin Valiliğinden CHP'li Özgür Özel'in polislerle ilgili paylaşımına tepki! "Yalan ve asılsız..."

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Son dakika: Mersin Valiliğinden CHP’li Özgür Özel’in polislerle ilgili paylaşımına tepki! Yalan ve asılsız...

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden polisleri hedef aldığı paylaşımlar dolayısıyla Mersin Valiliğinden tepki ve bilgilendirme açıklaması geldi. Valilik, "Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır." ifadelerine yer verdi. İşte son dakika gündem haberinin detayları...

SON DAKİKA: Mersin Valiliğinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Mersin'e giden (Başkan) Erdoğan'ın koruma ekibi dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı" iddiaları üzerine flaş bir açıklama geldi.

"İFADELER YALAN VE ASILSIZDIR"

Valilik açıklamasında, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır." cümlelerine yer verildi.

"POİSLERİMİZ UYGULAMA YAPMIŞTIR"

Açıklamada, "Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"TAMAMEN ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIM"

"Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir." sözleriyle Valilik, asılsız iddialara yanıt verdi.

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