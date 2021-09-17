Son dakika: Mersin Valiliğinden CHP'li Özgür Özel'in polislerle ilgili paylaşımına tepki! "Yalan ve asılsız..."

"POİSLERİMİZ UYGULAMA YAPMIŞTIR"

Açıklamada, "Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır." bilgisi paylaşıldı.