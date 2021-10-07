CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımları ters tepti! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşımlar ters tepti.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflaması sonucu Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Özçağdaş ise mahkemedeki savunmasında 1 tane fotoğraf çektiğini, partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nu da konuyla alakalı bilgilendirmek için fotoğrafı gönderdiğini belirtmişti.
KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI TERS TEPTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yaptı.
Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabında konuyla ilgili yazdıklarından sonra harekete geçen Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla Canan Kaftancıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği ve şüpheli tarafından yapılan açıklamaya konu yapı faaliyetine ilişkin temin edilen adli evraka göre müştekinin ikamet ettiği çevrede yapılan yapıya İBB tarafından müdahale edildiği aktarıldı.
İBB GÖREVLİLERİNE DE DAVA AÇILMIŞ
Hazırlanan iddianamede müştekinin eyleminin suç teşkil ettiği iddiasıyla yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alınan ve yapılaşmanın hukuka uygun olduğunu belirten bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, ayrıca valilik ön inceleme raporuna göre de yapıya usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında da kamu davası açıldığı kaydedildi.
İNCİTİCİ VE TAHRİK EDİCİ SÖYLEMLER
Şüphelinin müştekiyi hedef alarak dile getirdiği 'kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak' şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunun vurgulandığı iddianamede, şüphelinin eyleminin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu belirtildi.
2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ
Düzenlenen iddianamede tüm bu nedenlerden dolayı şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi sonucu Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak.
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