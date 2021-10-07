CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun paylaşımları ters tepti! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi

KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI TERS TEPTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yaptı.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabında konuyla ilgili yazdıklarından sonra harekete geçen Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla Canan Kaftancıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.