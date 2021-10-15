15 Temmuz gecesinin hainleri ByLock’çu çıktı! FETÖ’cü müdür ile amir A Haber’i işgale gelen darbecilerin önünü açmış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olan Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in, aHaber'i işgale giden FETÖ'cü askerlere, polislerin kapattığı yolu açtıkları ortaya çıktı. Polis barikatını açıp darbecilere geçiş veren iki haine ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklanan Yalçın ve Özbek'in, FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları da tespit edildi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre darbecilerin başındaki rütbeli asker, polislere "Araçlarınızı çekin ve yolu açın! Yoksa tanklarla sizi ezip geçeriz. Silahlarınızı bırakın, teslim olun! Asker yönetime el koymuştur" diyerek yolun açılmasını istedi. Polislerden Hasan Yenilmez, "Asıl siz teslim olun! Yaptığınız kanunsuz eylem. Cumhurbaşkanımız'ın talimatı gereği kesinlikle silahlarımızı teslim etmeyeceğiz" diyerek karşılık verdi. Ancak FETÖ'cü emniyet müdürü Yalçın ve emniyet amiri Özbek, yanıltıcı emirlerle polislerin direnme iradesini kırıp, yolu açtırdı.