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Meral Akşener'in yeni tiyatrosu! ''Çiftçi çocuğu'' dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı

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Giriş Tarihi: 15.10.2021
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Meral Akşener’in yeni tiyatrosu! ’’Çiftçi çocuğu’’ dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu’nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hükümeti hedef almak için sergilediği tiyatrolara bir yenisi daha eklendi. Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi birçok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu. Akşener, ziyareti sırasında yanına gelen ve hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

"Millet aç" algısı oluşturmak için gittiği her ilde bir olaya karışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine algı peşinde koştu.

Meral Akşener’in yeni tiyatrosu! ’’Çiftçi çocuğu’’ dediği kişi İYİ Partili çıktı MERAL AKŞENER'İN YENİ TİYATROSU! ''ÇİFTÇİ ÇOCUĞU'' DEDİĞİ KİŞİ İYİ PARTİLİ ÇIKTI

Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi bir çok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu.

Akşener bugün Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında bir gençle sohbet eden Akşener o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇİFTÇİ ÇOCUĞU OLDUĞUNU İDDİA EDEREK HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Videoda Akşener'in yanına giderek hükümeti hedef alan şahıs kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürerek iş bulamadığını iddia etti.

Akşener o anları Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan Makina Mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle sayın Erdoğan, Her bulduğun fırsatta onları suçlayıp azarlayacağına, dinlemeyi ve anlamayı tercih etseydin; Ne gözün ne de gönlün böylesine kararmış olurdu…" ifadeleriyle paylaştı.

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI
Akşener'in paylaştığı videodaki şahsın Göktuğ Senemoğlu olduğu öğrenildi.

Orhan Senemoğlu ve Göktuğ Senemoğlu

Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ve Orhan Senemoğlu'nun emekli öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Orhan Senemoğlu

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