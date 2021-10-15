Meral Akşener’in yeni tiyatrosu! ’’Çiftçi çocuğu’’ dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu’nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı

"Millet aç" algısı oluşturmak için gittiği her ilde bir olaya karışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine algı peşinde koştu.

Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi bir çok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu.