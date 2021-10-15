Meral Akşener'in yeni tiyatrosu! ''Çiftçi çocuğu'' dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hükümeti hedef almak için sergilediği tiyatrolara bir yenisi daha eklendi. Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi birçok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu. Akşener, ziyareti sırasında yanına gelen ve hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.
"Millet aç" algısı oluşturmak için gittiği her ilde bir olaya karışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine algı peşinde koştu.
Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi bir çok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu.
Akşener bugün Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında bir gençle sohbet eden Akşener o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ÇİFTÇİ ÇOCUĞU OLDUĞUNU İDDİA EDEREK HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Videoda Akşener'in yanına giderek hükümeti hedef alan şahıs kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürerek iş bulamadığını iddia etti.
Akşener o anları Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan Makina Mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle sayın Erdoğan, Her bulduğun fırsatta onları suçlayıp azarlayacağına, dinlemeyi ve anlamayı tercih etseydin; Ne gözün ne de gönlün böylesine kararmış olurdu…" ifadeleriyle paylaştı.
İYİ PARTİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTI
Akşener'in paylaştığı videodaki şahsın Göktuğ Senemoğlu olduğu öğrenildi.
Orhan Senemoğlu ve Göktuğ Senemoğlu
Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ve Orhan Senemoğlu'nun emekli öğretmen olduğu ortaya çıktı.
Orhan Senemoğlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geri sayım sürüyor... 27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarihleri...
- KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
- İnstagram çöktü mü, mesaj neden gitmiyor? İnstagram DM çöktü mü? 14 Ekim akış yenilenemiyor hatası...
- OGM başvuru ekranı açıldı! OGM 2021 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mülakatsız personel...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur? MEB ile 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakatları son durum 2021...
- Kredi faiz oranları değişti! Bankalar ardı ardına duyurdu! 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi...
- Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Nabzı tavan yaptıracak! Kadrosu baştan aşağıya destan! Reytingler yerle yeksan olacak...
- Resmi açıklama geldi! GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?
- Tarım Bizim Geleceğimiz ne zaman, nerede çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu belgesel kaç dakika?
- Ayda 100 TL ödeyerek ikinci emeklilik mümkün! Üstelik 10 yıl yetiyor! Çalışan, çalışmayan herkese fırsat...