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HDP'den CHP'ye "Demokrasi Tutum Belgesi" ziyareti! Kemal Kılıçdaroğlu "değerli buluyoruz" demişti...

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Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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HDP’den CHP’ye Demokrasi Tutum Belgesi ziyareti! Kemal Kılıçdaroğlu değerli buluyoruz demişti...

Millet İttifakı'nda HDP'nin konumunu perdeleyen CHP ile HDP arasında dün akşam önceden duyurulmayan bir görüşme gerçekleşti. Terör örgütü PKK'nın kolu HDP, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret 2 saatten fazla sürdü. HDP heyeti, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.

HDP heyeti, 27 Eylül'de kamuoyuna açıklanan ve partinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve sonrasına dönük ilkelerinin ortaya konulduğu 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan HDP heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

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GÖRÜŞME İKİ SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

HDP'lileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. İki parti heyetleri 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'Lİ SALICI DUYURDU

Daha öncesinde duyurulmayan görüşmeyi, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" sözleriyle kamuoyuna açıkladı.

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