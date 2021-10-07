HDP'den CHP'ye "Demokrasi Tutum Belgesi" ziyareti! Kemal Kılıçdaroğlu "değerli buluyoruz" demişti...
Millet İttifakı'nda HDP'nin konumunu perdeleyen CHP ile HDP arasında dün akşam önceden duyurulmayan bir görüşme gerçekleşti. Terör örgütü PKK'nın kolu HDP, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret 2 saatten fazla sürdü. HDP heyeti, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.
Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan HDP heyeti, CHP'yi ziyaret etti.
GÖRÜŞME İKİ SAATTEN FAZLA SÜRDÜ
HDP'lileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. İki parti heyetleri 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP'Lİ SALICI DUYURDU
Daha öncesinde duyurulmayan görüşmeyi, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" sözleriyle kamuoyuna açıkladı.
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