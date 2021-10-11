Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye KHK kalkanı! CHP'den KHK'lılara destek programı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılara görevlerini iade edeceğiz" sözünden sonra partideki 5 vekil, Türkiye'yi gezerek KHK'lılara destek programı düzenliyor.FETÖ'cülerin kamu görevlerinden ayıklanmalarına tepki gösteren CHP, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Bingöl, Muş ve Şırnak'ta 'KHK zulmüne son vereceğiz' sloganıyla buluşmalar gerçekleştirecek. Skandal etkinliklerin ilki yarın saat 17.00'de Diyarbakır'da yapılacak.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ temizliği sürüyor. Kanun Hükmünde Kararnameler ile FETÖ'cüler görevlerinden uzaklaştırılırken, OHAL komisyonu da mağduriyetleri gidermek için gece gündüz çalışıyor. Mağduriyet yaşayanlar görevlerine iade edilirken, FETÖ'cüler ise cezalarını çekiyor. FETÖ'cülerin büyük yaygara kopardığı KHK uygulamasına CHP de karşı çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim için bir yandan HDP ile iş birliği yaparak PKK'ya göz yumarken, bir yandan da KHK vaadi ile FETÖ'ye göz kırpıyor.
PROGRAMA KATILACAK İSİMLER SKANDALLARI İLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
KHK buluşmalarının ilk durağı yarın Diyarbakır olacak. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı saat 17.00'de etkinliğin gerçekleşeceğini broşürler ile duyurdu.
Programa katılacak isimlerin skandalları ise bitmek bilmiyor. İşte o isimler:
Eski Saadet Partili Yeni CHP'li Cihangir İslam: 15 Temmuz şehitlerine hakaret etti. İslam, "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede." demişti.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: PKK cenazesine katılmış, yetmemiş PKK'lı teröristlerin vurulmasını skandal sözlerle eleştirmiti. SİHA'ları hedef alan CHP'li Tanrıkulu, "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü. Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim." sözleriyle büyük tepki çekmişti.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: PKK güzellemeleri ile dikkat çeken bir diğer isim. Kaya, dağdaki teröristleri masum siviller gibi göstermişti. Kaya, ""Kerpiç evlere, gecekondu evlere asker cenazeleri geliyor. Dağa çıkmış Kürt gençlerinin cenazesi gelemeyebiliyor. Cenazelerine ağıt yakamayan anneler var." ifadeleri ile infial yaratmıştı.
CHP'li Turan Aydoğan: Trafik polisleri görevini yaparak Turan Aydoğan'ın içinde bulunduğu aracı durdurmuştu. Polis memuru kendisinin vekil olduğunu bilmediğini söylemiş, Turan Aydoğan buna rağmen polise hakaret etmiş, azarlamıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer: KHK buluşmasında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. KHK mağdurları ile FETÖ'cüleri titiz çalışmalar ile ayıran ve hak iadelerini yapan HAL komisyonunu hedef alması ile gündeme gelmişti. Biçer, "OHAL Komisyonu'nu kaldıracağız" çıkışında bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KHK'LILARA GÖREV SÖZÜ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar ile ilgili son açıklamasında da, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını söyleyen bir kadına, KHK'lıları göreve döndürme sözü vererek "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.
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