Kılıçdaroğlu’ndan FETÖ’ye KHK kalkanı! CHP’den KHK’lılara destek programı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer: KHK buluşmasında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. KHK mağdurları ile FETÖ'cüleri titiz çalışmalar ile ayıran ve hak iadelerini yapan HAL komisyonunu hedef alması ile gündeme gelmişti. Biçer, "OHAL Komisyonu'nu kaldıracağız" çıkışında bulunmuştu.



KILIÇDAROĞLU'NDAN KHK'LILARA GÖREV SÖZÜ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar ile ilgili son açıklamasında da, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını söyleyen bir kadına, KHK'lıları göreve döndürme sözü vererek "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.